«المتحدث الرسمي.. الدور المطلوب» ورشة للمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة اليوم ورشة عمل تخصصية بعنوان «المتحدث الرسمي.. الدور المطلوب».

وتستهدف الورشة التي تختتم بعد غد وتقدمها الإعلامية منتهى الرمحي كبيرة مذيعي قناة العربية، مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في إمارة الفجيرة. وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة: إن ورشة العمل تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي الحكومي، وإيجاد مظلة واحدة تضمن أعلى مستويات التنسيق البيني بين مؤسسات الفجيرة ودوائرها الحكومية.

وتكون رافداً رسمياً لتزويد وسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات الدقيقة حول الحكومة وكافة دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها. وأشار الضنحاني إلى أن ورشة عمل «المتحدث الرسمي.. الدور المطلوب» هي واحدة من سلسلة ورش يقيمها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، بهدف تطوير الأداء في مجال الاتصال المؤسسي الداخلي والخارجي بما يضمن توصيل الرسالة الإعلامية بأسلوب فعال يمتاز بالوضوح والموضوعية والشفافية وفقاً لأرقى المعايير والممارسات.