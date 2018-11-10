بحث التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين

المصدر: الصين، جيانغسو - البيان

التقى عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو وفد المجلس الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية المدير العام لدائرة التجارة في مقاطعة جيانغسو.

وجرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مع التأكيد على أهمية عمق وتطور العلاقات الاقتصادية مع هذه المقاطعة المهمة.

علاقات

وفي بداية اللقاء رحب مدير عام دائرة التجارة في مقاطعة جيانغسو الصينية بوفد المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين الجانبين، مضيفاً أن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين المقاطعة ودولة الإمارات يشهد تطوراً ملحوظاً في ظل الحرص والمتابعة الحثيثة من قيادتي ومسؤولي البلدين.

مشيداً بزيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى هذه المقاطعة بما يؤكد الحرص على أهمية تعزيز دور المؤسسات البرلمانية في الجانبين بما يواكب هذا التطور الشامل وعلاقات الشراكة الاستراتيجية.

بدوره أكد عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الحرص على أهمية زيارة جمهورية الصين الشعبية، بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوجهات ورؤية قادتي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية إنشاء لجان متخصصة مستقلة تعمل على مناقشة وتطوير القوانين التي تناسب البلدين.

وأكد وفد المجلس الوطني الاتحادي أهمية استغلال الميزات التنافسية التي تزخر بها دولة الإمارات كونها الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أهمية استغلال النمو الملحوظ في التبادل التجاري الذي تجاوز 54 مليار دولار.