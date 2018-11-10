«كلنا الإمارات» تطلق مبادرة «أجيال الخير»

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت أمس في جمعية كلنا الإمارات مبادرة «أجيال الخير»، في مقرها الكائن بمدينة خليفة بأبوظبي، تحت شعار «يداً بيد من أجل أجيال الخير في دار زايد الخير».

وضمن احتفاليتها بعام زايد. وقالت بخيته سعيد المنصوري عضو مجلس إدارة الجمعية: تهدف المبادرة إلى التعريف بـ «برنامج الوالدية الفعّالة»، والذي تم إعداده من أجل غرس الممارسات الوالدية القادرة على إعداد أجيال واعدة، وتنشئتهم ضمن أجواء أسرية تحقق رغبات الأبناء من خلال تنمية مواهبهم وتوفير البيئة الصحية للإبداع والابتكار.

وبما يحقق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسيها، في تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة عملية التنمية والبناء وصون المكتسبات.

وأوضحت المنصوري: تتضمن المبادرة برنامجاً تدريبياً تفاعلياً مجانياً، من محاور عدة، يتحدث خلاله نخبة من مستشاري ومدربي التنمية البشرية، وهم: الدكتور شافع النيادي، مدرب التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، وفاطمة الرميثي مستشارة التنمية البشرية، وعبدالله الشحي، مدرب حياة.

محاور

وأشارت المنصوري إلى أن محاور البرنامج التدريبي تشمل، التعرف على رؤية الإمارات 2021 والطموحات التي تسعى القيادة الرشيدة لتحقيقها من خلال أجندتها الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وتحقيق اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ضمن مجتمع آمن وقضاء عادل.

وكذلك يتضمن المحور الأول من البرنامج التعريف بمئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تعزيز سمعة الإمارات وقوتها الناعمة من خلال برنامج عمل حكومي شامل. ويتطرق المحور الثاني من البرنامج التدريبي إلى التعريف بأسس تكوين الشخصية المتكاملة للأبناء، والذي يتم من خلال توفير الأجواء والأدوات المناسبة وتنشئتهم تنشئة سليمة ضمن أسرة نموذجية ومجتمع متماسك.

حاجات

أوضحت بخيته سعيد المنصوري أن البرنامج يتناول محوراً خاصاً حول كيفية تحقيق الحاجات النفسية والاجتماعية للأبناء وأساليب إشباعها.