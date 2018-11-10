شرطة أبوظبي تشارك بملتقى «الأدلة الجنائية» في الفجيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في ملتقى «تطوير قدرات الأدلة الجنائية»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الفجيرة أخيراً، وكرّم العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، النقيب أحمد راشد اليماحي من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية.

والنقيب خبير خدومه سعيد النعيمي من إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، مشيداً بمشاركتهما في فعاليات الملتقى، وذلك بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنتسبي منطقة الفجيرة الأمنية وعدد من الخبراء المختصين في مجال الأدلة الجنائية.

وكان النقيب أحمد راشد اليماحي ألقى محاضرة بعنوان: «أهمية الأدلة الرقمية بمسرح الجريمة»، مؤكداً ضرورة تبادل ونقل الخبرات في مجال الأدلة الرقمية بين مختلف القطاعات الأمنية بالدولة، واستعرض أنواع الأدلة الرقمية بمسرح الجريمة وتجهيزها في مسرح الجريمة، وطرق حفظها والتعامل معها.

وألقى الخبير النقيب خدومة النعيمي محاضرة تناول فيها علم الحشرات والإنثروبولوجي وأهميته في مسرح الجريمة، وفحص البصمة الوراثية والسموم والمخدرات من الحشرات وأهمية المحافظة على مسرح الجريمة.