الاطلاع على تجربة شرطة أبوظبي في التعامل مع المواد الخطرة

المصدر: دبي - البيان

اطلع وفد من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي على تجربة شرطة أبوظبي في التعامل مع المواد الخطرة وأفضل الممارسات والإجراءات في هذا المجال.

وشرح المقدم محمد إبراهيم الصاحي مدير إدارة التعامل مع المواد الخطرة بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية، للوفد إجراءات التعامل مع المواد الخطرة والإمكانيات والمعدات التقنية الحديثة المستخدمة لمساعدة الكوادر البشرية في العمل.

وضم الوفد المقدم خالد إبراهيم الحمادي والرائد أحمد فهم العبدولي رئيس شعبة التنسيق الإداري والملازم سعيد عبدالله بن حاضر، وعاطف عبد الحفيظ.