مذكرة تعاون لضم موظفي مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية لبرنامج «إسعاد»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، بهدف تزويد موظفي المؤسسة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها.

والتي تتضمن عروضا وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

ووقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فيما وقعها من جانب مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية خلفان محمد بالهول، مدير إدارة الجودة والمراقبة.

وبحضور والعقيد محمد عقيل، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، ومنى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، والمقدم مسعود الحماد، نائب رئيس لجنة إسعاد في شرطة دبي، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي موظفي المؤسسة ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي المؤسسة المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

واستمع بالهول، ووفد مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية إلى شرح مُفصل حول الموقع الإلكتروني لبطاقة إسعاد الذي يمكّن مستخدميه من الاطلاع على الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات من الصحّة، التعليم، السياحة والسفر، التموين، الرياضة، المصارف، النقل والمواصلات، المطاعم ومستلزمات البناء، وعروض أخرى متفرّقة.