اجتمعت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مع فرانك رييستير وزير الثقافة الفرنسي وذلك بحضور معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة .
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثقافية الإماراتية الفرنسية وأهم المشاريع والمبادرات التي تحققت خلال الشهور الماضية في ظل عام الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي الذي يأتي تتويجاً لجهود البلدين ورغبتهما في تعزيز علاقات التعاون في مجالات الابتكار والمعرفة وفتح آفاق أمام تطوير مشاريع فنية وثقافية مشتركة لشباب البلدين.
كما ناقش الطرفان وضع آلية لاستضافة برامج التدريب لموهوبي البلدين الصديقين وبرامج الإقامة الفنية بين المؤسسات الفنية والثقافية الإماراتية والفرنسية.
#الإمارات تبحث العلاقات الثقافية مع #فرنسا#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sK5nglQrhK— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 9, 2018
وكانت معالي نورة بنت محمد الكعبي قد رافقت وزير الثقافة الفرنسي والوفد المرافق له خلال زيارته لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي حيث تعرف من خلال أحد الإخصائيين الثقافيين على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم بالإضافة إلى التعرف على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة علاوة على تاريخ إنشاء الصرح الكبير ورسالة مؤسسه الوالد الشيخ زايد.