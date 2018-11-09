الإمارات تبحث العلاقات الثقافية مع فرنسا

المصدر: وام

اجتمعت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مع فرانك رييستير وزير الثقافة الفرنسي وذلك بحضور معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة .

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثقافية الإماراتية الفرنسية وأهم المشاريع والمبادرات التي تحققت خلال الشهور الماضية في ظل عام الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي الذي يأتي تتويجاً لجهود البلدين ورغبتهما في تعزيز علاقات التعاون في مجالات الابتكار والمعرفة وفتح آفاق أمام تطوير مشاريع فنية وثقافية مشتركة لشباب البلدين.

كما ناقش الطرفان وضع آلية لاستضافة برامج التدريب لموهوبي البلدين الصديقين وبرامج الإقامة الفنية بين المؤسسات الفنية والثقافية الإماراتية والفرنسية.

وكانت معالي نورة بنت محمد الكعبي قد رافقت وزير الثقافة الفرنسي والوفد المرافق له خلال زيارته لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي حيث تعرف من خلال أحد الإخصائيين الثقافيين على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم بالإضافة إلى التعرف على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة علاوة على تاريخ إنشاء الصرح الكبير ورسالة مؤسسه الوالد الشيخ زايد.