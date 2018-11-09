قنصلية الدولة في ملبورن تدعو المبتعثين إلى أخذ الحذر

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت قنصلية الدولة في ملبورن بجميع المبتعثين والمبتعثات والدارسين ومرافقيهم في مدينة ملبورن إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وذلك للحادث الأمني الذي وقع بوسط المدينة ونأمل من الجميع الابتعاد عن مكان الحادث ومتابعة تعليمات السلطات المحلية في الولاية، حفظ الله الجميع من كل مكروه.

وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت الجمعة مقتل شخص واحد بعد تعرض عدة أشخاص للطعن خلال ساعة الازدحام في حي الأعمال بوسط ملبورن وأنها اعتقلت مشتبها به قرب عربة تشتعل.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تظهر رجلا يهاجم بشكل عشوائي ضباط الشرطة قبل أن يطلقوا النار عليه. وقامت الشرطة بتوقيف المشتبه به، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثراً بإصابته بطلق ناري.