فعاليات متنوعة لـ«صحة دبي» في الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي حزمة من الفعاليات التوعوية خلال الأسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية تحت شعار «الرضاعة الطبيعية أساس لحياة أفضل».

وتضمنت الفعاليات التي نظمتها شعبة صحة الطفل بقطاع الرعاية الصحية الأولية، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري العديد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية، والاستشارات الصحية، والمسابقات المتنوعة والترفيهية للأمهات وأطفالهن وتكريم الأمهات المثاليات اللائي حرصن على الالتزام بالرضاعة الطبيعية الخالصة والمستمرة.

واستعرضت الدكتورة فاطمة سلطان العلماء رئيسة شعبة صحة الطفل واستشارية الرضاعة الطبيعية، في الهيئة الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي للتشجيع على الرضاعة الطبيعية وتعزيز ثقافة ممارستها بأسس صحيحة للحفاظ على صحة الأم والطفل والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأكدت على أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها الفاعل في تعزيز صحة الأمهات وعافيتهن من خلال الحد من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي ومرض السكري ووقاية المرأة من حالات الاكتئاب المصاحبة لفترة ما بعد الولادة.