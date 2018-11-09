نهيان وسيف وحامد بن زايد يعزون في وفاة سلطان العامري

المصدر: العين - وام

قدّم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء إلى حمد بالهويمل العامري في وفاة سلطان محمد بالهويمل العامري، وذلك لدى زيارة سموهم مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين. كما قدّم واجب العزاء الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان.

وعبّر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وأبناء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.