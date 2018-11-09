100 فعالية تعزز التعايش السلمي في «مهرجان التسامح»

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن انطلاق المهرجان الوطني للتسامح تحت شعار «على نهج زايد» اليوم، بحديقة أم الإمارات، يمثل البداية الجماهيرية للمهرجان.

مشيراً إلى أن اختيار شعار «على نهج زايد» يأتي تعبيراً عن اعتزازنا وفخرنا بمؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصنا على أن تصل رسالة التسامح كما علمنا الشيخ زايد إلى فئات المجتمع كافة.

وأضاف معاليه أن المهرجان يضم أكثر من 100 فعالية وبرنامج ومبادرة تركز على تعزيز التعايش وقبول الآخر، واحترام الاختلاف والتعاون، ومنها فعاليات جماهيرية كبرى، كمسيرة التسامح وسيمفونية المحبة وانطباعات التسامح، وبطولة التسامح في الكريكيت، وعروض سيمفونية وفنية وموسيقية متنوعة.

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