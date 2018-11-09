رفيعة غباش: ذاكرة الوطن تزخر بنماذج رائدة من الإماراتيات

المصدر: دبي- وائل نعيم

أكدت الدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي أن ذاكرة الامارات تزخر بنماذج رائدة من الإماراتيات في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الغاية من توثيق هذه النماذج تتمثل بتعزيز الانتماء والاعتزاز بأهلنا وأمهاتنا وجداتنا. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بعنوان:

«التاريخ السياسي والاقتصادي والتعليمي للمرأة الإماراتية»، قدمتها الدكتورة رفيعة غباش، بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية.وتم خلال الندوة استعراض كتاب:

«موسوعة المرأة الإماراتية»، الذي قامت بتأليفه وجمعه الأستاذة الدكتورة رفيعة عبيد غباش، والأستاذة الدكتورة مريم سلطان لوتاه، حيث يستعرض الكتاب مسيرة المرأة الإمارتية منذ عام 1900 حتى 2018، ويتناول إنجازات أكثر من 990 امرأة إماراتية، ويتضمن 538 سيرة ذاتية.