مريم المهيري: حريصون على تعزيز العلاقات الزراعية مع بولندا

المصدر: وارسو - وام

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، تطلع الإمارات إلى تعزيز التعاون مع ممثلي القطاع الزراعي في بولندا، عبر تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة وتعزيز سبل التنمية المستدامة.

ونوهت معاليها بأن بولندا تعد شريكاً مهماً بالنسبة إلى الدولة، داعيةً ممثلي شركة سفيديبونيك البولندية إلى المشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في الإمارات، ومنها غلفود وسيال وغيرهما.

وقامت المهيري بجولة، أول من أمس، في مزارع سفيديبونيك المتخصصة في زراعة الأعشاب بالماء التي تمتد خبرتها على مدى 20 عاماً، وحققت مكانة راسخة في هذه الصناعة بـ15 منتجاً عالي الجودة. وشارك في الجولة وفد من سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بولندا.