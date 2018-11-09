راشد بن سعيد رجل دولة بنى دبي الحديثة برؤية استشرفت المستقبل

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع متحف المرأة، احتفالية متميزة بعنوان «حاكمٌ عادل وأرضٌ مباركة»، وذلك تخليداً لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، واعتزازاً بمسيرته وإنجازاته ودوره في بناء دبي الحديثة، وإرساء قواعد الاتحاد الميمون مع أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حضر الاحتفالية التي أقيمت في خيمة الابتكار بمقر الهيئة الرئيسي، سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسس متحف المرأة، والكاتب والأديب عبد الغفار حسين، والشاعر والأديب الدكتور عارف الشيخ، وعلي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وموظفي وموظفات الهيئة.

فيلم وثائقي

وشملت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي بعنوان «شعبٌ يرتوي ماءً وحباً وكرامة»؛ وندوة مفتوحة أدارتها الدكتورة رفيعة غباش وشارك فيها كل من الأديب عبد الغفار حسين والشاعر والأديب الدكتور عارف الشيخ؛ وعلي عبيد الهاملي، لاستذكار مآثر وإنجازات الشيخ راشد، طيب الله ثراه.

كما شمل الحفل عرض فيلم «دبي المبروكة» الذي يحكي قصة تطور دبي ودور الشيخ راشد في بناء دبي الحديثة، إضافة إلى افتتاح معرض صور يحكي قصة نجاح دبي تحت عنوان «حاكمٌ عادل وأرضٌ مباركة» في مقر الهيئة، على هامش الاحتفالية.

ورحب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالدكتورة رفيعة غباش والحضور، وقال في كلمته الترحيبية: «يشرفنا اليوم في الهيئة أن نشارك في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة بالتعاون مع «متحف المرأة»، الذي أثمن دوره في إحياء ذكرى الآباء المؤسسين وكبار الشخصيات التي أسهمت في بناء هذا الحاضر المزدهر المشرق، بهممٍ لا تعرف المستحيل.

ولا تتهيّب الصعاب مهما عظمت. ونحن إذ نحتفي اليوم بمآثر الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، نسعى في إطار مسؤوليتنا المجتمعية إلى ربط أجيالنا الجديدة برمز وطني قلّ أن تجد له مثيلاً.

فقد حبانا الله سبحانه وتعالى في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رشيدة بذلت الغالي والنفيس على مر السنين، من أجل إعلاء راية هذا الوطن العظيم خفاقةً في جميع الميادين، وتحقيق سعادة شعبها وراحته وازدهار حاضره ومستقبله.

وخلال سنوات حكمه على مدار 32 عاماً، بل وقبل ذلك أيضاً، كان الشيخ راشد قائداً بَصِيرا محنكاً، برؤيته الثاقبة كان يضع الخطط الطموحة، وبعزيمته التي لا تعرف اللين يتابع تنفيذها».

وأضاف: «لقد أدرك الشيخ راشد قيمة الفرص التي تنتظر إمارة دبي، لا سيما موقعها المتميز، فعمل على اقتناص تلك الفرص، وتحويل التحديات التي كانت تواجهه إلى فرص ومشاريع ناجحة؛ ومن ذلك مشروع تعميق خور دبي باعتباره شريان الحركة الاقتصادية في دبي.

وكذلك ميناء راشد وميناء جبل علي، والمنطقة الحرة، إلى جانب مشاريعه الرائدة في البنية الأساسية، والإسكان، وشبكة الطرق، وغيرها الكثير.

وكفانا فخراً أن تخرج من مدرسة الشيخ راشد، رحمه الله، خليفته في حكم إمارة دبي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي واصل مسيرة البناء والتطوير؛ وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الرؤى الاستثنائية، والطموح منقطع النظير، الذي لا يقبل بغير الرقم واحد بديلاً، صاحب المبادرات والاستراتيجيات الوطنية والإنسانية العظيمة، التي وضعت دولة الإمارات في طليعة الأمم، وفي صدارة مؤشرات التنافسية العالمية».

رجل دولة

وقال الأديب عبد الغفار حسين: «كان الشيخ راشد، رحمه الله، رجل إعمار وبناء أسس الكثير من المشاريع الحيوية والعمرانية في دبي، وكان أيضاً رجل دولة يتميز بالحكمة السياسية وبعد النظر وإحقاق الحق في المواقف السياسية، وكان شخصية متميزة يحترمه العالم عموماً ودول المنطقة على وجه الخصوص، الذين كانوا يعتبرونه دعامة أساسية من دعامات الاستقرار في المنطقة».

ومن جانبه، قال الشاعر والأديب الدكتور عارف الشيخ: «كان الشيخ راشد، رحمه الله، حريصاً على مجالسة الناس ومتابعة شؤونهم ومجريات الحكم، فكان باني نهضة دبي الحديثة رجلاً مخلصاً حكيماً عادلاً حليماً صبوراً.

وكان رجل دولة يتمتع برؤية ثاقبة للمستقبل، وهو ما ورثه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله. وقد اهتم الشيخ راشد، طيب الله ثراه، بالتعليم والصحة والأمن وإنشاء المؤسسات وتعزيز التجارة والصناعة وإنشاء المساكن للمواطنين».

وتوجهت الدكتورة رفيعة غباش بالشكر للهيئة على حسن التنظيم والاستقبال، وأشادت بفريق عمل الفعالية المتميزة، مؤكدة أن هذا اليوم يوم من الأيام المميزة في عام 2018، حيث احتُفل فيه برمز من رموز الوطن، وبباني نهضة دبي الحديثة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأعرب علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، عن خالص شكره وتقديره لهيئة كهرباء ومياه دبي على هذه اللفتة الكريمة.

حيث يعد هذا الحدث مهرجاناً في حب الشيخ راشد، رحمه الله. واليوم، «أردت أن ألقي الضوء على دور الشيخ راشد في تطوير ودعم الإعلام، وذكرتُ الكثير من الإنجازات مثل نشأة الصحافة والإذاعة والتلفزيون على يد الشيخ راشد وبتشجيع منه، ولو ظللنا نتحدث عن إنجازات ومآثر الشيخ راشد، طيب الله ثراه، في هذا المجال لما أوفيناه حقه».

معرض

افتتح سعيد محمد الطاير معرض الصور الذي أقيم ضمن فقرات الفعالية المتميزة، بمشاركة ضيوف الهيئة.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الموظفين والمتعاملين، ممن أكدوا اعتزازهم بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قدموا نموذجاً يُحتذى في كل مكان للقادة المخلصين، ممن يجعلون مصلحة شعوبهم وازدهار دولتهم شغلهم الشاغل؛ مؤكدين أن ما وصلت إليه دولة الإمارات اليوم من تقدم وازدهار نتيجة للغرس الصادق للآباء المؤسسين والهمة العالية والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.