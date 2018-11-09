مؤتمر الإمارات الدولي للأورام يبحث تسخير الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد أطباء الأورام المشاركون في مؤتمر الإمارات الدولي الـ 7 للأورام، أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في الدولة.

ونسبة الإصابة تزداد به كلما تقدمت المرأة في العمر، مشددين على أن اكتشاف المرض مبكراً من خلال الفحوصات الدورية، وعلاجه منذ البداية يعدان حجر الزاوية للشفاء من المرض بنسبة تصل إلى أكثر 95%.

وأشار الأطباء على هامش المؤتمر الذي تنظمه مستشفى «توام» إحدى منشآت شركة أبوظبي للرعاية الصحية «صحة» للمرة السابعة على التوالي بفندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، إلى أن الطفرة الكبرى في الذكاء الاصطناعي دفعت خبراء الأورام إلى تسخير هذه التقنية الجديدة في علاج الأمراض السرطانية، وتم تخصيص جلسة لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في علاج الأورام.