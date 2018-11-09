ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس يبدأ فعالياته الأحد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنطلق بعد غد ( الأحد)، فعاليات «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس» الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وسيناقش الملتقى الذي ستستمر جلساته على مدى يومين، محاور عدة من أبرزها خريطة تحولات القوة وتوزيعها في النظام الدولي المتغير، إضافة إلى صفقة القرن وتحولات سوق الطاقة الدولي.

وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات: «إن انعقاد الملتقى في دورته الخامسة هذا العام يأتي لبحث الركيزة الأساسية في السياسة الدولية، والمتمثلة بالقوة بما في ذلك تفاعلاتها وتحولاتها وتبايناتها بهدف تطوير فهم وتفسير أفضل للسياسة الدولية».