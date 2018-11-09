40 خبيراً يناقشون الارتقاء بالتجربة الصحية في أبوظبي 12 نوفمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تستضيف العاصمة أبوظبي «المؤتمر الدولي للتجربة الصحية للمرضى» الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودعم دائرة الصحة ـ أبوظبي بمشاركة أكثر من 40 خبيراً محلياً ودولياً لتبادل الخبرات والمعرفة المشتركة في الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة الصحية للمرضى، ومناقشة أفضل الممارسات الدولية والتواصل وبناء العلاقات ونشر المعرفة والمعلومات بين الزملاء في الرعاية الصحية على الصعيدين العالمي والإقليمي.

ويعد المؤتمر الذي يقام في الفترة من 12 ـ 14 نوفمبر الجاري بفندق باب القصر في أبوظبي منتدى عالمياً لبحث أفضل معايير الجودة والسلامة، وتعزيز تجربة المرضى في قطاع الرعاية الصحية، حيث تقوم الدولة بتوسيع نطاق أنظمة الرعاية الصحية وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية عبر تطوير أفضل رعاية صحية.

رعاية

ويتناول المؤتمر موضوعات تتراوح بين الرعاية الفعّالة التي تركز على المريض والأسرة، وتحسين تجربة المرضى من خلال إشراك الموظفين، وتحسين تدفق المرضى، ونُظم الرعاية الصحية التي يقودها المرضى، والرعاية التي تركز على المريض، وتصميم المرافق، وإدارة وسائل الإعلام الاجتماعية والثورة الرقمية لتقديم الرعاية الصحية.