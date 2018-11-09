«إسعاد» شرطة دبي يشمل موظفي وزارة تطوير البنية التحتية

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة تطوير البنية التحتية، يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي «إسعاد»، الذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة إسعاد وتمنحهم مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، فيما وقّعها من وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة.

وأكد اللواء محمد سعيد بخيت أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تطوير البنية التحتية، وغيرها من الجهات الأخرى، يأتي لتعزيز التعاون والشراكة البناّءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية. دبي- البيان