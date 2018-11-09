محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين «الفجيرة للفنون» و«لويجي كيروبيني»

المصدر: الفجيرة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس في قصر الرميلة توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ممثلة بمديرها العام علي عبيد راشد الحفيتي والكونسورفتري الإيطالي لويجي كيروبيني ممثلاً برئيسه باسكوال مايورانو، وذلك بحضور فالنتينا سيتا القنصل العام الإيطالي في الدولة.

ونصت الاتفاقية على التعاون الفني والثقافي بين أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة والكونسورفتري الإيطالي لويجي كيروبيني في المجال الموسيقي والعلوم الأكاديمية وتبادل الأفكار والخبرات وعقد الورش والدورات التدريبية، إضافة إلى استصدار شهادات لخريجي قسم الموسيقى في الأكاديمية من الكونسورفتري الإيطالي وذلك بعد استكمال مدة دراستهم العلمية.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة الاتفاقية التي من شأنها إعداد الكوادر والكفاءات البشرية المتخصصة في المجال الموسيقي، بما يسهم في تعزيز مكانة الفجيرة وسط المشهد الثقافي العالمي وتمثيل أبنائها في المحافل الدولية الفنية ونشر الرسالة الإنسانية والحضارية للدولة في أنحاء العالم كافة.

وأشاد سموه بالمستوى الموسيقي الكبير الذي يعرف به الكونسورفتري الإيطالي لويجي كيروبيني، معرباً عن أمله بأن يشكل تعاون هذا الأخير مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مرحلة متقدمة في مسارها المتميز والرائد بنشر الثقافة الموسيقية على نحو علمي وأكاديمي في الدولة.

بدوره شكر باسكوال مايورانو والوفد المرافق حفاوة استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، مثمناً اهتمام سموه بالثقافة والفنون.

حضر توقيع الاتفاقية سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومدير الكونسرفتري باولو زامبيني ومايسترو اوركسترا الكنسرفتري باولو شياردي ومن القنصلية الإيطالية فرانشيسكو كابيليتي وروزانا سكالزو.