المري يشهد حفل التكريم السنوي لمبدعي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الحفل السنوي السابع عشر لتكريم المبدعين في شرطة دبي من أصحاب الاقتراحات المُطبقة والقائمين على إعدادها، الذي نظمته الإدارة العامة للتميز والريادة بالتزامن مع تنظيم فعاليات اليوم العالمي للجودة.

وقام اللواء عبدالله خليفة المري، يرافقه العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، بتكريم الإدارات العامة ومراكز الشرطة الفائزة بالمراكز الأولى في فئة نظام الاقتراحات لعام 2017.

حيث فازت كل من الإدارة العامة للمالية ومركز شرطة البرشاء بالمركز الأول في نسبة تطبيق الاقتراحات، فيما فازت كل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة الراشدية بالمركز الأول في عدد النقاط في نظام الاقتراحات.

وفازت الإدارة العامة للتميز والريادة ومركز شرطة الراشدية في المركز الأول في نسبة مشاركة الموظفين في نظام الاقتراحات، فيما فاز كل من المكتب التنظيمي للقيادة ومركز شرطة البرشاء بالمركز الأول في نسبة تحسين الأداء العام لعام 2017.

أندية الابتكار

وكرّم اللواء المري نادي الإدارة العامة لحقوق الإنسان بجائزة أفضل أندية الابتكار والإبداع في شرطة دبي، وكرّم الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بجائزة أفضل فكرة ابتكارية لعام 2017 عن فكرة طائرة إبطال القنابل المتحكم بها عن بعد.

والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن أفضل فكرة جماعية لعام 2017، المتمثلة في «التدريب الجنائي الذكي»، فيما كرّم الموظفة سميرة عبد ربه أحمد من مركز شرطة الموانئ عن فئة أفضل فكرة عن فئة أصحاب الهمم.

كما كرّم الفائزين بالمشاركات العالمية والمحلية من شرطة دبي، وهم العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي لفوزه بجائرة أفكار عربية عن فكرة محاكاة التحقيق المروري، وفوزه أيضاً بجائزة وزارة الداخلية للتميز عن «التحقيق الجنائي الإلكتروني»، وكرّم المقدم بدر بوسمرة لفوزه بجائزة وزارة الداخلية عن «مركز التقييم الذكية في شرطة دبي».

كما كرّم الفائز بجائزة «فارس الاقتراحات» لعام 2017، العقيد خبير محمد عيسى العظب، لتقديمه 328 اقتراحاً، منها 5 بشكل فردي و323 بشكل جماعي، وكرّم روضة سعد، وخالد حسن، وعبدالله سلمان، والموظف «آيجي» عن فئة أصحاب الاقتراحات المطبقة.

تكريم مفاجئ

وتم تكريم المقدم جميلة الزعابي من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، كونها قد قدمت مبادرة نوعية بمفاجأة أحد نزلاء السجن المركزي بالاحتفاء بعيد ميلاد ابنته الوحيدة.