منصة «تنفيذي عجمان» تستعرض الشبكة الإلكترونية لمجتمع الإمارة

المصدر: عجمان - وام

اطلع الشيخ حميد بن عمار النعيمي، يرافقه الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي خلال زيارتهما لمنصة «تنفيذي عجمان» على أهم المبادرات المجتمعية، التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، لتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع، ومنها مجالس عجمان وفنجان قهوة، واستمعا لشرح مفصل حول «لينك عجمان»، التي تعد شبكة إلكترونية تجمع مجتمع إمارة عجمان في منصة واحدة، تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في بناء مستقبل الإمارة.

وتنظم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان المنصة في مركز سيتي سنتر عجمان، وتستمر حتى غد، وذلك بهدف توعية المجتمع المحلي برؤية واستراتيجيات حكومة عجمان 2021، وتطلعاتها المستقبلية.