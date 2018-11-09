خليفة بن طحنون يطمئن على أحوال أسر الشهداء

المصدر: الفجيرة - وام

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، جولته لليوم الثاني لزيارة أسر وذوي الشهداء.فقد زار الشيخ خليفة بن طحنون، أمس، عدداً من أسر الشهداء في إمارة الفجيرة، للاطمئنان إلى أحوالهم وأوضاعهم.

ومتابعة احتياجاتهم في إطار زيارته التفقدية التي تشمل أسر الشهداء كافة في مختلف مناطق الدولة.ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم، خلال زيارته منازلهم، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لهم دوام السعادة.

وقال إن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالالتقاء بأسر الشهداء، وتلبية احتياجاتهم ومتابعة شؤونهم.