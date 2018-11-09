«الصحة» تعزز التوعية بـ«هشاشة العظام» في يومه العالمي

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية توعوية بمرض هشاشة العظام بالتعاون مع بلدية الشارقة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة هشاشة العظام،.

وتضمنت إجراء فحص مجاني لقياس كثافة العظام للموظفين والموظفات وتقديم نصائح توعوية وتوزيع مطبوعات إرشادية عن كيفية التعرف على احتمالات الإصابة والوقاية من مرض هشاشة العظام الذي يصنف ضمن «الأمراض الصامتة» في العالم.

ويركز العالم في هذا اليوم من كل عام على رفع الوعي حول الوقاية والتشخيص والعلاج من هشاشة العظام، خصوصًا بعد سن الخمسين، بالإضافة إلى دور التغذية الصحية والنشاط البدني على صحة العظام، وتأثير الكسور في نوعية الحياة خاصةً كسور العمود الفقري وأكثر من ذلك بكثير، وبالتالي اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة من أجل التمتع بنوعية حياة جيدة.

وعلى الرغم من العديد من خيارات العلاج الفعالة إلا أن هشاشة العظام في كثير من الأحيان لا يتم تشخيصها مبكرًا، ولذلك نسعى إلى التقييم والعلاج في الوقت المناسب للحد من العبء البشري والاجتماعي والاقتصادي الناجم عنه.

خطورة

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات أهمية الفعالية في التوعية بخطورة هشاشة العظام والوقوف عند أهم الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث هشاشة العظام، فضلا عن أهمية التشخيص والعلاج المناسب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والمساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة تحقق استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة بطرق مبتكرة.