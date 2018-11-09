«التغير المناخي» تطلق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الرفق بالحيوان بعد غد

المصدر: دبي - البيان

تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة المؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان، بشراكة مع مؤسسة اللحوم والماشية الأسترالية، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان خلال الفترة من 11 - 12 من نوفمبر الجاري بفندق «ذا إتش» في دبي، ويعد المؤتمر الأول من نوعه على المستويين الوطني والإقليمي.

وتعليقاً على تنظيم المؤتمر، قال المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: «يعد تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان بمثابة تجربة رائدة تقدمها دولة الإمارات لدول المنطقة والعالم.

حيث يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمراجعة المستمرة لإجراءات الرفق بالحيوان وتطويرها، بما يتفق مــع أفضل المعايير والممارسات العالمية لبناء منظومة متكاملة للرفق بالحيوان، توفر أقصى قدر من الرعاية والرفاه للحيوان، بما يتفق مع قيمنا الدينية والأخلاقية والحضارية، ومصالحنا الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف الشرع أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة التحديات، التي تواجهها هيئات الرفق بالحيوان، ووضع تصور مشترك وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية برفاه الحيوانات، والاتفاق على أولويات العمل على المستوى الوطني، وتحليل الاحتياجات لتطوير سياسة وطنية في مجال الرفق بالحيوان، وأثرها في النمو الاقتصادي والصحة والبيئة.

يضم المؤتمر مشاركات لممثلين من عدد من دول المنطقة، تشمل المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وعدداً من المنظمات العالمية، منها منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة «ون ويلفير»، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان.