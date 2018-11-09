المنافسات تحتد في مسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن الكريم»

المصدر: دبي - البيان

تواصلت فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم لليوم الخامس في دورتها الثالثة التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وتقام فعالياتها على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين وضيوف الجائزة ورعاة اليوم الخامس.

ومرافقي المتسابقات وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية. وعبرت عدد من المشاركات في المسابقة عن سعادتهن وقلقهن في الوقت ذاته، نظراً لارتفاع مستوى المنافسة بين الحافظات.

واستمعت لجنة التحكيم في اليوم الخامس من أيام المسابقة بفترتيه الصباحية والمسائية إلى تلاوات عطرة لكتاب الله في تنافس شريف بمشاركة 6 متسابقات وهن: فرح مصطفى جوجو من لبنان، زينب رياحي موسى من النيجر، مروة عائشة مغدي من كندا، سلمى يوسف عوض محمد أحمد من السودان، فاطمة رهوة رشيد من المالديف، وحواء باه من غامبيا، ويحفظن جميعاً برواية حفص عن عاصم.

وفي لقاء مع ممثلة لبنان فرح مصطفى جوجو، عبّرت عن سعادتها وقلقها في الوقت نفسه لا سيما أن المسابقة شهدت تنافساً قوياً بين الحافظات بلغ أوجه في الأيام السابقة، وتدرس فرح في السنة الثانية تخصّص كيمياء حيوية، وتشارك لأول مرة في مسابقة قرآنية دولية، وأضافت: «بدأت حفظ القرآن الكريم منذ سن الـ 8 إلا أني لم ألتزم بالحفظ الجاد على أستاذة للإجازة إلا بسن الـ 12».