تكريم أوائل الشركات الحاصلة على علامة أبوظبي للثقة

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، أوائل الشركات الحاصلة على شهادة مطابقة منتج والترخيص باستعمال علامة أبوظبي للثقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للجودة، وتقديراً من المجلس على حرص الشركات الدائم والتزامها باستيفاء معايير السلامة والجودة. وجاء هذا التكريم بمناسبة اليوم العالمي للجودة الذي يصادف 8 نوفمبر، حيث يحتفل العالم.

شراكة

وقال سلطان سعيد المهيري مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، «القطاع الخاص شريك رئيس في تحقيق رؤية المجلس والارتقاء بالبنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تبني معايير الجودة سواء في عمليات تصنيع منتجاتهم أو إجراءات تقديم خدماتهم، وللمساهمة في نشر ثقافة الجودة على مستوى الإمارة».