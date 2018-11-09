مجلس إدارة «زايد العليا» يناقش موازنة 2019

المصدر: العين - وام

أشاد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة الذي عقد بمقر مركز القوع للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة بمنطقة العين بالدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقاه المؤسّسة من القيادة الرشيدة.

الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التي تسجلها المؤسّسة لتقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من أصحاب الهمم.

وناقش المجلس موازنة المؤسسّة للعام المالي المقبل 2019، وبرامج الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم من الحالات شديدة الإعاقة، فضلاً عن عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة المؤسسّة منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس ومنها التحول الإلكتروني، وغيرها من مشاريع الربط الإلكتروني في طور التنفيذ.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستقبال وفد مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس قصر البحر، بحضور سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

وتوجه سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لدعم سموّه الدائم للمؤسّسة وبرامجها لخدمة ورعاية أصحاب الهمم. وأكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، أهميّة الشراكات الاستراتيجيّة التي تربط المؤسّسة مع العديد من الجهات والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة المحليّة والاتحادية ودور تلك الشراكات في إنجاح ودعم المبادرات والمشاريع التي تطلقها المؤسّسة.

وأثنى سموّه على ما حققته المؤسسة من نجاح متميز بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين لإطلاق برنامج «3 /‏‏ 12» للكشف عن الإعاقة، وذلك ضمن مشاركتها في معرض جيتكس 2018، ويحقق البرنامج هدف المحور الأول للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وهو محور الصحة وإعادة التأهيل، ويساهم في الوصول لهدف رئيسي تسعى له مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بدمج وتمكين أصحاب الهمم في مجتمعهم كي يكونوا أفراداً منتجين.

مواضيع

واطلع مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة على ما تم تنفيذه من قرارات، وبحثوا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي من شأنها توفير أرقى برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لفئات أصحاب الهمم المشمولين برعاية المؤسّسة، والتي تساعد في تنمية القدرات والطاقات الموجودة لديهم وتساعد في عمليّة دمجهم وتمكينهم.

مركز القوع

وفي إطار آخر افتتح سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة المقر الجديد لمركز القوع للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسّة بمنطقة العين، والذي تم إنجازه بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ المشاريع التي تخدم أبناء الوطن من هذه الفئة، وتسهم في تعزيز الخدمات المقدمة لهم ومساعدتهم على الاندماج بصورة كاملة في المجتمع.

وقام سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية في أرجاء المركز للاطلاع على سير العمل والتعرف على خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدم بالمركز، حيث أشاد سموّه بجهود العاملين بالمركز، وبما يقدمونه لأصحاب الهمم، وحثهم على مضاعفة جهودهم وبذل أقصى طاقاتهم في تأدية رسالتهم في خدمة ورعاية أبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم.

1700

بلغ عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة 1700 ملتحقاً بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها.