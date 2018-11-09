خادم الحرمين يكرم الفائزة في مسابقة تحدي القراءة العربي

المصدر: دبي - البيان

كرّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، هيلة عبد الله العنزي، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي، التي حظيت بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال حفل تتويج الفائزين في الدورة الثالثة للمسابقة نهاية الشهر الماضي.

وقالت هيلة العنزي إن تكريم خادم الحرمين حافز لها لا يُقارن بكل ما حصلت عليه من جوائز أو مراكز أولى في حياتها، وهو وسام شرف توشحت به طيلة عمرها الباقي.