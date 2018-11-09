شُرطة رأس الخيمة تُخرّج 111 منتسباً بمعهد تدريب الشرطة

المصدر: رأس الخيمة-البيان

شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، بحضور عدد من ضباط معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، حفل تخريج 111 منتسباً شرطياً من 4 دورات تدريبية، عُقدت بمعهد تدريب الشرطة، تمثلت في دورة رئيس فريق توثيق مدقق رئيس معتمد لنظام ISO2015:90001، ودورة (مهارات التفكير الإبداعي والابتكار)، ودورة (السكرتارية التنفيذية - عنصر نسائي).

ودورة (القيادة والمدرب الرياضي). حيث ركزت الدورات في مهامها التدريبية، على تنمية معارف وقدرات ومهارات المنتسبين المشاركين، حول الأساليب الفعالة لتحقيق الجودة عند إنجاز الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات بتميز، فالقيادة الإدارية تحتاج إلى الجودة والتميز، فضلاً عن الإبداع والابتكار، ويتحقق ذلك من خلال تأهيل القائد الإداري.