شرطة عجمان تطلق «شعار مبتكر» لتحفيز روح الإبداع

المصدر: عجمان-البيان

أطلقت وحدة الابتكار في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة عجمان «شعار مبتكر»، لإذكاء روح المنافسة الإيجابية للموارد البشرية لبذل المزيد من الأفكار الإبداعية والطرق المبتكرة التي تسهم في تطوير وتحسين الأداء، وتحقق الاستدامة في العمل المؤسسي، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وضمان تقديم الخدمات الإدارية كل وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان إن إطلاق «شعار مبتكر» جاء تحقيقاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة في تحقيق تنمية مستدامة تعزز من تطور ورقي دولة الإمارات، ورعاية وتحفيز المبدعين.