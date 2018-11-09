محاكم دبي تعرض تجربتها في إسعاد المتعاملين بمؤتمر الابتكار والتميز

المصدر: دبي- البيان

عرضت محاكم دبي أمس تجربتها في إسعاد المتعاملين في «المؤتمر الدولي للابتكار والتميز في المحاكم»، الذي تنظمه محاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي تحت شعار «حاضراً ومستقبلاً» في فندق ريتز كارلتون بدبي.

واستعرض القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في اليوم الثاني للمؤتمر تجربة محاكم دبي في إسعاد المتعاملين، موضحاً أن فريق عمل محاكم دبي بما فيهم إدارة إسعاد المتعاملين عملت خلال الفترة الماضية على مناقشة مقترحات مشروعات عدة تحقق السعادة، وتم تطبيق عدد منها أهمها مبادرة (سهيل) التي سهلت عملية التواصل بين العملاء والموظفين، وتم إيجاد قناة جديدة للرد على استفسارات المتقاضين في شتى المجالات.

كما تم إطلاق خدمة (عند الطلب) وهي تعنى بالانتقال إلى أماكن إقامة العملاء داخل الإمارة من أجل تقديم الخدمات لهم دون حضورهم إلى مبنى المحاكم، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء، ولتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متميزة لهم، الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة السعادة لديهم وبرنامج (شور) وهو برنامج مشترك تم تصميمه بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في إمارة دبي، يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى بمشاركة محامين متخصصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة.

وأضاف أنه سعياً من محاكم دبي لتحقيق راحة المتعاملين وتقليص رحلة التقاضي عليهم كانت أحد مخرجات دبي 10X محكمة «C3» التي تستهدف الفصل في القضايا في درجات التقاضي الثلاث خلال 30 يوماً بدلاً من 350 يوماً.