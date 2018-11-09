شرطة أبوظبي تكرّم 26 طالباً متفوقاً من 10 مدارس

المصدر: أبوظبي-البيان

كرّمت شرطة أبوظبي، الطلبة المتفوقين للعام الدراسي الماضي، في حفل نظمه مركز شرطة مصفح، برعاية مجموعة مستشفيات VPS Healthcare، ضمن مبادرة «متفوق وتستاهل»، التي شملت تكريم 26 طالباً متفوقاً في مراحل تعليمية مختلفة من 10 مدارس، في منطقة اختصاص مركز شرطة مصفح، تعزيزاً للمشاركة المجتمعية في إطار عام زايد 2018. حضر الحفل، الذي أقيم في مدارس الإمارات الوطنية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، العميد مسلم محمد العامري مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، والعقيد جمعة الكعبي نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، والمقدم فاضل غدير الشامسي مدير مركز شرطة مصفح، وعدد من الضباط في شرطة أبوظبي.