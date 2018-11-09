شرطة أبوظبي تطلع على التجربة المرورية السويدية

المصدر: أبوظبي- البيان

التقى اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، هينريك لاندرهولم سفير مملكة السويد لدى الدولة والوفد المرافق من شركات سويدية متخصصة في الأنظمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وجرى خلال اللقاء في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات العمل الشرطي والأمني ذات الصلة بالأنظمة الذكية ودورها في تعزيز السلامة المرورية والحد من وفيات الحوادث.

واستمع اللواء النعيمي للعرض الذي قدمته الشركات السويدية حول سبل الاستفادة من خبرات وممارسات مملكة السويد الصديقة، التي تعتبر إحدى الدول الرائدة في مجال السلامة المرورية.