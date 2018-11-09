جولة لتفقد خدمات المتعاملين بمركزي «مصفح والرحبة»

تفقد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة في شرطة أبوظبي، منظومة الخدمات المقدمة للمتعاملين في مركزي شرطة مصفح والرحبة.

والتقى العميد الراشدي مع المراجعين خلال الزيارتين، ووقف على احتياجاتهم، ومدى الرضا المتحقق من الخدمات القائمة لإسعادهم، في إطار تعزيز ثقتهم بالمؤسسة الشرطية.

واستمع إلى إيجاز قدمه العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، حول الإجراءات المتخذة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المتميزة للجمهور، ضمن منظومة متكاملة هدفها دقة الإنجاز ورفع كفاءة العمليات الشرطية في الميدان.

كما استمع لشرح من المقدم فاضل غدير الشامسي، مدير مركز شرطة مصفح، والمقدم محمد عبد الله الحساني، مدير مركز شرطة الرحبة، عن الجهود المبذولة للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني الحديث، وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وعبّر العميد الراشدي عن تقديره لجهود المنتسبين في أداء واجباتهم، مؤكداً أهمية تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، وتسهيل الخدمات للمتعاملين، وتقديم أحدث المبادرات التي تعزز من المكاسب الأمنية والاستقرار المجتمعي. حضر الزيارة، العقيد جمعة الكعبي، نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، والعقيد حميد العفاري، نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات. أبوظبي - البيان