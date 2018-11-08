باسبورت إندكس: جواز السفر الإماراتي الثالث عالميا

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

قفز جواز السفر الإماراتي مجددا إلى المركز الثالث عالميا بدخول 163 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة أو الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار وذلك بحسب آخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العلمية.

ووفقا للمؤشر العالمي، فإن الجواز الإماراتي صعد من المركز الرابع إلى الثالث بعد الحصول على إعفاء كوبا ودخول مواطني دولة الإمارات إلى أراضيها بتأشيرة سياحية لمدة 30 يوما وتقديم الطلب عبر الإنترنت والحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة.

وبحسب «باسبورت إندكس» تخطى جواز السفر الإماراتي بذلك جوازات سفر كل من المجر وجمهورية التشيك في المركز الرابع، وانضم إلى دول المركز الثالث (بلجيكا والنمسا واليابان واليونان والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة وإيرلندا وكندا).

وبحسب المؤشر العالمي «باسبورت إندكس» يتبقى أمام جواز السفر الإماراتي إعفاء دولتين للوصول إلى المركز الأول عالميا جنبا إلى جنب مع جواز السفر الألماني والسنغافوري والذي يسمح بدخول 165 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة.