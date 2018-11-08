شما المزروعي تبحث تعزيز العلاقات في قطاعي الشباب والرياضة مع مصر

المصدر: القاهرة - البيان

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وذلك على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحث اللقاء العلاقات القائمة بين مصر والإمارات على صعيد قطاعي الشباب والرياضة، وأبرز البرامج المزمع إقامتها في الفترة المقبلة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال الشباب والرياضة في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر والإمارات في مختلف المجالات.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون البناء مع دولة الإمارات على صعيد البرامج والملتقيات الشبابية والفاعليات والأحداث الرياضية الكبرى، مؤكدا عمق العلاقات بين الجانبين المصري والإماراتي، والحرص على تحقيق أقصى درجات التعاون بين البلدين في شتى المجالات ومنها الشبابية والرياضية.