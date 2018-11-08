الإمارات ومولدوفا تبحثان تطوير العلاقات بمجال البنية التحتية

المصدر: دبي - وام

بحث معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية خلال لقائه أمس تشيريل جابوريسي وزير الاقتصاد والبنية التحتية في جمهورية مولدوفا والوفد المرافق له سبل تطوير العلاقات المشتركة في مجال البنية التحتية.

وأشاد معاليه خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بدبي - بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما فيها مجال البنية التحتية والنقل ودور مثل هذه اللقاءات في توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.

واستعرض وزير تطويــر البنــية التحتــية أبرز محاور رؤية الإمارات 2021 التــي تستند على عدد من المحاور الرئيــسة وأهمها قطاع البنية التحتية الذي يمثل داعماً رئيسياً لعملية التنمية الشاملة بمختلف محاورها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، التي تستهدف أن تكون الدولة ضمن الأفضل عالمياً في مختلف المجالات.

من جانبه أشاد تشيريل جابوريسي بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات ومنها البنية التحتية والطرق، لافتاً إلى أن الإمارات باتت مثالاً يحتذى على المستوى العالمي.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع والمهندسة عائشة المدفع الوكيلة المساعدة لقطاع تخطيط البنية التحتية ورشــا بورحيمــة مديــرة مكتب وزير تطوير البنية التحتية.