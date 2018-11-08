كتاب يوثّق تجربة الإمارات الرائدة في السياسات العامة

المصدر: دبي – البيان

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الكتاب الأكاديمي المتخصص «السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يشكل مبادرة فريدة من نوعها لتسليط الضوء على التجربة الرائدة في دولة الإمارات في مجال السياسات العامة، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر الكلية أمس بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ومجموعة كبيرة من الأكاديميين والخبراء وممثلي وسائل الإعلام.

ويُعد الكتاب إضافة غنية لمجموعة الأعمال البحثية المتخصصة لأكاديمية الأعمال الدولية-الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يجري تطويرها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويساعد الكتاب صُناع القرار والأكاديميين على فهم سياسات الإمارات ودورها التنموي في العالم.

نجاح

وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور علي بن سباع المري: «تسجّل الإمارات اليوم نموذجاً رائداً في نجاح السياسات العامة في تحقيق أقصى درجات الرفاهية والرخاء للمجتمع، وباتت خلاصة تجربة الإمارات في مواءمة السياسات العامة وتطويعها نحو تطوير القطاعات الحيوية حديث الساعة ضمن أهم مؤسسات العمل الحكومي ومراكز الخبرة حول العالم فهي اليوم مثال يُحتذى في كيفية تنويع السياسات العامة للحكومة، ووضعها ضمن رؤية استشرافية موحّدة تعمل على توحيد مساراتها نحو خدمة عملية التنمية المُستدامة الشاملة».

وقال المري: «تمتلك دولة الإمارات رصيداً غنياً من السياسات والتشريعات الاستباقية التي شكّلت نقاط تحول عززت مختلف الجوانب المعيشية للأفراد وأدت إلى الارتقاء بأداء وإنتاجية المؤسسات، ومن هنا تبرز أهمية السياسات والجهود الحكومية في شتى المجالات، وعلى صعيد آخر قدمت السياسات العامة في الدولة رؤى استباقية عززت من نمو قطاع البنى التحتية كالمدن الذكية، وتشكيل أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة في العالم، إضافة إلى تبني سياسات الابتكار والاستفادة من ترسيخ هذا المفهوم كثقافة مؤسسية ومجتمعة لدفع عجلة النمو والتطوير وبالازدهار بالدولة.

وينقسم الكتاب إلى 6 أقسام وهي: القيادة الحكومية، والتنافسية الوطنية، والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتنمية رأس المال البشري الوطني، وريادة الأعمال، والنظم الحكومية.

حلقة نقاشية

وخلال الفعالية جرى تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة فادي سالم مدير إدارة الأبحاث في الكلية، وسميرة محمد الريس مدير إدارة أول في إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وشماء لوتاه مدير التوعية وبناء القدرات في إدارة التميز المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى لما زقزق باحث مشارك، محرر مشارك للطبعة العربية من الكتاب، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

إعداد

أعد كتاب «السياسات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة» أمل أنور السيسي، ولما زقزق، وريس رولاند جونز، ومحمد عيسى الأنصاري، الباحثون المشاركون في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كما شارك في الإعداد البروفيسور رائد عوامله عميد الكلية، والدكتور إمانويل أزاد مونسار، وميلودنا ستيفنز بالاكريشنان، الأساتذة المساعدون في الكلية.