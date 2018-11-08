شرطة ومصرف عجمان يناقشان سبل تعزيز رضا العاملين والمتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وفد مصرف عجمان لمناقشة سبل تقديم أفضل خدمات لمنتسبي الشرطة والجمهور بما يعزز نسبة الرضا ويحقق السعادة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بوفد مصرف عجمان الذي ترأسه محمد عبد الرحمن أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بحضور عبد الرحمن شويطر مستشار البنك، وصقر حمدان الزعابي رئيس إدارة الفروع بالوكالة.

تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تطبيق خدمة تقسيط المخالفات المرورية في إمارة عجمان عبر مصرف عجمان باستخدام بطاقة البنك الائتمانية.