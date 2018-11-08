محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإيطالي يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي، رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الإيطالي، خلال الاتصال، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما تناول الجانبان التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، وفي مكرمة جديدة، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، بعلاج الفنان العماني عبد الله المقبالي (32 سنة) في أي مكان في العالم، إثر إصابة الفنان بورم في المعدة والأمعاء أجبره على المكوث في المستشفى الكندي بدبي.

وقد زفَّ بشرى هذه المكرمة منذر المزكي، الإعلامي وأحد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تولى بنفسه نقل البشرى إلى الفنان المقبالي.

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