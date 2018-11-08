طحنون بن محمد يعزّي بوفاة سلطان بالهويمل العامري

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى حمد بالهويمل العامري في وفاة سلطان محمد بالهويمل العامري، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وعبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.