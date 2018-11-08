«المنقذ الصغير» تدرب الأطفال على متطلبات السلامة في الشواطئ

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ، وفريق المنقذين في شواطئ أبوظبي، ومستشفى ميد كلينك فعالية «المنقذ الصغير» على شاطئ الحديريات، حيث استهدفت هذه الفعالية توعية الأطفال ومرتادي الشاطئ ورفع مستوى معرفتهم وإلمامهم بدور المنقذين، والمهارات المتعلقة بمعايير السلامة والبيئة ومتطلبات المظهر العام للشواطئ.

وأوضحت البلدية أن تنظيم فعاليات التوعية يأتي ضمن إطار حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي على التواصل الدائم مع المجتمع بهدف تثقيفهم بشأن ارتياد المرافق العامة وتعريفهم بمعايير السلامة والأمن والبيئة، وإشراكهم في الارتقاء بمظهر المدينة وحماية بيئتها، وبالوقت ذاته تكريس مفهوم بيئة ترفيهية آمنة لجميع السكان من خلال البرامج المستمرة الهادفة إلى توعية المجتمع بمتطلبات السلامة لارتياد الشواطئ والمرافق العامة كافة.

نصائح

وتنوعت الفعالية بعدة فقرات منها الإسعافات الأولية للغريق، تقديم نصائح وإرشادات مهمة والتي يجب الالتزام بها أثناء السباحة، دور المنقذين في الشاطئ، أنواع الأعلام الموجودة في الشواطئ ومعانيها، مفهوم العلم الأزرق في الشاطئ. وأيضا حرصت البلدية على تضمين الفعالية الألعاب الترفيهية.