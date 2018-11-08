بدء تصنيف مراكز الدفاع المدني وفقاً لمناطق الاختصاص وزمن الاستجابة

المصدر: باشرت القيادة العامة للدفاع المدني تنفيذ مبادرة تستهدف تصنيف مراكز الدفاع المدني وفقا لمناطق الاختصاص وزمن الاستجابة والتي تم اع

باشرت القيادة العامة للدفاع المدني تنفيذ مبادرة تستهدف تصنيف مراكز الدفاع المدني وفقا لمناطق الاختصاص وزمن الاستجابة والتي تم اعتمادها أواخر العام الماضي.

ورش

وقال اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في تصريح لـ «البيان» إن عددا من ورش العمل واللقاءات تم عقدها أخيرا بحضور مديري ورؤساء أقسام الحماية المدنية ورؤساء أقسام مراكز الدفاع المدني بالدولة.

وأوضح المرزوقي أنه تم خلال ورش العمل استعراض السبل الكفيلة بتطبيق أفضل الممارسات المستخدمة في مراكز الإطفاء العالمية، وبما يتفق مع المفاهيم العالمية للمؤشرات التنافسية في مجالات وعمليات الدفاع المدني الرئيسية.

وأشار إلى أن مبادرة تصنيف مراكز الدفاع المدني وفقاً لمناطق الاختصاص وزمن الاستجابة تهدف إلى إيجاد آلية واضحة لتحديد مناطق اختصاص مراكز الدفاع المدني وتصنيفها وتحديد قطاعات مسؤولية كل مركز.

تعزيز

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تعريف زمن الاستجابة وتأكيد أهمية ربط مناطق الاختصاص وأنواع المراكز ومسؤولياتها بزمن الاستجابة، حيث يمكن تصنيف تلك المراكز على ضوء ماسبق، كما تتيح المبادرة تحديد الاحتياجات القياسية البشرية والمعدات لكل مركز حيث يمكن المساهمة والارتقاء بنوع وكيفية الخدمات المقدمة من وفي مراكز الدفاع المدني على امتداد الدولة، وذلك لضمان الفاعلية وتأدية المهام باحترافية من خلال برنامج عمل يومي يتضمن المسح الميداني لمناطق اختصاص المراكز للتعرف على المخاطر وتقييمها وتحليلها ووضع الخطط التشغيلية.

وأوضح قائد عام الدفاع المدني أنه تم تشكيل فريق عمل للإشراف على المبادرة وتنفيذها برئاسة العميد هلال عيضة المزروعي مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة بالقيادة العامة للدفاع المدني، وعضوية كل من المقدم سالم هاشم الحبشي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، والملازم أول يحيى عبد الله الكندي مدير مكتب قائد عام الدفاع المدني، بهدف وضع تعريف خاص وشامل لزمن استجابة فرق الدفاع المدني بمكوناته ومحدداته المكانية والزمانية، وتحديد آلية واضحة لكيفية تحديد مناطق الاستجابة ، ويمكن خلالها تقييم مناطق الاختصاص الحالية وتحديثها.

آلية

وأشار المرزوقي الى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتحديد مناطق استجابة الإسناد بحيث يمكن من خلالها تقييم مناطق الإسناد الحالية وتحديثها، إلى جانب وضع آلية واضحة المعالم لتحديد أنواع مراكز الدفاع المدني بحيث يمكن من خلالها تصنيف وتقييم المراكز الحالية، وكذلك وضع آلية واضحة لكيفية تحديد قطاعات المسؤولية واحتياجات كل مركز من الموارد البشرية والآليات والمعدات.

وأوضح أنه في سياق ذلك توجه وفد من الدفاع المدني يضم عددا من أعضاء فريق عمل المبادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية للتنسيق مع شركة «إزري».