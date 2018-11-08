80 % من العارضين في «ديكوبيلد» شركات إماراتية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن 80% من العارضين البالغ عددهم 52 جهة، في الدورة الثانية لمعرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد»، من الشركات الإماراتية، وأن هناك عدداً لافتاً من الشباب رواد الأعمال يعرضون منتجاتهم خلاله.

وقال أثناء افتتاح «ديكوبيلد» أمس: إن المعرض شهد نموا ملحـــوظا مقارنة بدورته الأولى العــام الماضــي، ويأتي ذلك نتيجة الإقبال الكبير عليه من الإماراتيين المقبلين على بناء منازلهم، حيث تقدم الجهات المشاركة فيه تخفيضات على منتجاتها تصل إلى 25 %، وأن المستفيدين من القروض والمنح الإسكانية يمكنهم الحصول عليها خلال أيام المعرض.

وتطرق قرقاش إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع بلديتي دبي والشارقة، تنظم محاضرات لطلبة الجامعات الإماراتيين بتخصصات الهندسة، على هامش أيام المعرض، وذلك للارتقاء بخبراتهم العملية ودعما لهم خلال سنوات دراستهم.

موضحا أن المحاضرات تشمل دورات في أنظمة توفير الطاقة في المنازل، ومراحل تنفيذ المسكن، والميزانية والتصميم، وتأثير الحرائق على الهياكل الإنشائية، والكاريزما التسويقية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى العقود القانونية بين المالك والمقاول، خطوات اختيار المقاول.

وأضاف إن الجهات العارضة متخصصة من القطاعين الحـــكومي والخاص، وتعرض أحدث ما تم التوصل إليه في قطاع البناء وفنون العـمارة والتصميم من مواد وحـــلول وأنظمة مبتكرة، وتوفير التفاصيل الإســكانية الدقيقة كافة التي تهم المــواطنين الساعين لبناء مشروعاتهم السكنية الخاصة أو تلك الموجهة للاستخدامات الاستثمارية والتأجير، بدءاً من أحدث التصميمات الهندسية، مــروراً بأعمال المقاولات وتجارة مواد البناء والخدمات التمويلية الحكومية والخاصة، وانتهاء بأرقى الديكورات الداخلية والخارجية (لاند سكايب).

عارضون جدد

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن المعرض استقطب عارضين جدداً وقائمة كبيرة من الشركات الرائدة في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات وشتى المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري وذات الصلة بالبناء والتشييد، إضافة إلى صناديق دعم الإسكان الحكومي وعدد من المؤسسات والبنوك وشركات خدمات التمويل العقاري في الدولة.

وأكد قرقاش أهمية ما يقدمه المعرض للمواطنين المستفيدين من جهات الإسكان في الدولة والساعين لبناء منازل خاصة بهم، من عروض تنافسية مغرية من قبل شركات الاستشارات الهندسية، والتي تشمل منح خصومات مختلفة وتوفير تصاميم أبنية مناسبة لمختلف الميزانيات وفي حدود قيمة المنح أو القرض الذي يحصل عليه المواطن المستفيد من جهات الإسكان في الدولة.