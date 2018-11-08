ورش عمل في «الإمارات للبيئة» بمشاركة 415 طالباً وطالبة

المصدر: دبي - البيان

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الـ 18 من سلسلة ورش عمل الطلبة السنوية في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2018، وشهد هذا الحدث الناجح مشاركة 415 طالباً وطالبة ومدرسين من 70 مدرسة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام.

وعقدت ورش العمل تحت شعار «عناصر تمثلنا # التعليم»، بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، عام 2018 «عام زايد» استلهمت المجموعة الكثير من إرث الأب المؤسس لتضاعف من جهودها لتفعيل الأنشطة المجتمعية، وقد ناقشت الورش 4 من العناصر الرئيسية الموجودة على كوكبنا - الماء والنار والأرض والهواء.

وقد سلطت الورش الضوء على حقائق التعامل مع صحة المحيطات والطاقة المتجددة، ونظم الغذاء المستدامة وتغير المناخ. وقد وفر الموضوع أيضاً منصة مثالية لتحفيز المناقشات حول الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، «الاستهلاك والإنتاج المستدامين». وكانت ورش العمل بمثابة وسيط حيوي لتوعية الطلبة بأهمية الموارد النادرة والعناصر المحدودة.

وتهدف مجموعة الإمارات للبيئة إلى تحويل وإثراء الحياة من خلال وسائل التعليم مع الاعتراف بدورها كقوة دافعة للتنمية.

وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة: «يلعب الشباب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل الأمة. في الوقت الذي تسير فيه البلاد بثبات إلى الأمام مع اقتراب الاستدامة في جوهرها، من الأهمية بمكان غرس القيم نفسها في عقول شباب اليوم الذين هم مستقبلنا».

استدامة

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «الاستدامة تعد في صميم استراتيجية إينوك، وقد شاركنا مجموعة عمل الإمارات للبيئة التعاون الناجح باستمرار، حيث يعد عملهم كمعيار عندما يتعلق الأمر بمبادرات التعليم البيئي. كما تتوافق هذه الشراكة مع رؤية قيادتنا الرشيدة الملهمة لخلق ثقافة التعليم والابتكار والإبداع».