الإمارات وجهة العيش المفضلة للشباب العربي

المصدر: دبي - البيان

يفضّل غالبية الشباب العرب العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يرغبون من بلدانهم الاقتداء بها، إذ حرصت الإمارات دوماً على توفير أعلى مستويات التعليم وفرص العمل المتميزة لمواجهة تحديات المستقبل واغتنام الفرص الواعدة، وذلك وفق نتائج الاستطلاع السنوي لرأي الشباب العربي، لشركة «أصداء بي سي دبليو»، التي أُعلنت خلال فعالية خاصة لجمعية الصداقة العربية الألمانية، استضافها علي عبد الله الأحمد، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ألمانيا، في مقر السفارة الإماراتية في برلين.واستعرض الاستطلاع مجموعة من النتائج المهمة، كان أبرزها أن الشباب العرب يعتبرون الدين ركناً أساسياً من هويتهم.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت تحت شعار «الاستثمار في الشباب العربي - تعزيز القيادة المسؤولة»، حضور أكثر من 80 من كبار الضيوف، منهم أعضاء في البرلمان ودبلوماسيون وأكاديميون ورواد أعمال.

وقال علي عبد الله الأحمد في كلمته الافتتاحية: «يمثل جيل الشباب الثروة الوطنية الأبرز بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة التي حرصت باستمرار على توفير أعلى مستويات التعليم وفرص العمل المتميزة، لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل ».

وأشارت نتائج الاستطلاع الجديدة إلى أن الشباب في بلدان الخليج العربي يميلون إلى اعتبار الدين ركناً أساسياً من هويتهم، إذ اتفق 89% مع مقولة «ديني ركن أساسي من هويتي» مقارنة بـ74% من نظرائهم في بلدان شرق المتوسط التي تضم الأردن ولبنان والعراق وفلسطين.

نتائج

من جهته، قال سونيل جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بي سي دبليو» ورئيس «بي سي دبليو» في منطقة الشرق الأوسط: «أظهرت نتائج استطلاع رأي الشباب العربي تقديراً واضحاً لألمانيا بين صفوف الشباب العربي».

وفي حين أظهر الاستطلاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي البلد الذي يفضّل غالبية الشباب العرب العيش فيه ويرغبون من بلدانهم الاقتداء به، حلّت ألمانيا في المرتبة الخامسة في الإجابات عن السؤالين، لتكون بذلك الدولة الأوروبية الوحيدة ضمن البلدان الخمسة المفضلة.

وتتضمن البلدان الثلاثة التي سجلت فيها ألمانيا أعلى النقاط كدولة منشودة للعيش: المغرب (%23)؛ الأردن (%22)؛ البحرين (%21).

وعلى صعيد الشباب العرب الذين يرغبون من بلدانهم الاقتداء بألمانيا، جاءت الإجابات بالنسب التالية: الأراضي الفلسطينية (%35)؛ الأردن (%19)؛ البحرين (%18).

انطباعات

يهدف «استطلاع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي» إلى استكشاف مواقف وانطباعات الشباب العرب في 16 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليوفر بذلك صورة واقعية سنوية لمخاوف وآمال جيل الشباب.