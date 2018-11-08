تدريب 20 صحفياً على إدارة غرف الأخبار

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس، ورشة «إدارة غرف الأخبار» التي نظمها النادي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، بمقر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة نحو 20 صحفياً وإعلامياً من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

واستعرضت الورشة، التي استمرت خلال الفترة من 5 - 7 نوفمبر، فنيات إدارة غرف الأخبار من حيث التحرير وتوزيع المهام والتخطيط وتحديد الأولويات والمهارات التي يلزم توافرها في مدير الأخبار، وكيفية التعامل باحترافية ومهنية عالية مع الغرف الإخبارية الصحفية أو التلفزيونية، وطرق عرض المواد الإخبارية وتقسيمها.

كما تناولت الورشة أنواع المديرين وأساليب الإدارة والقيم الرئيسة للعمل الصحفي والإعلامي من حيث المسؤولية والمصداقية والمهنية والموضوعية، إضافة إلى المبادئ والسياسات التحريرية ودور وسائل الإعلام الإلكترونية الحديثة في جمع المواد الإخبارية وضوابطها، وشمل البرنامج تدريبات عملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات تدريبية.