تسلّم أكثر من 4000 ترشيح لإنجازات يفخر بها زايد

المصدر: دبي - وام

واصلت حملة الترشيح لـ«إنجازات إماراتية يفخر بها زايد» تحقيق معدلات غير مسبوقة في التفاعل الجماهيري عقب إطلاقها من خلال تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهه بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها زايد في المجالات المختلفة ضمن مبادرة أوائل الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وعام زايد. وبلغ عدد الترشيحات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة أكثر من 4000 طلب ترشيح تم تسلمها خلال أقل من 24 ساعة من إطلاق الحملة.

وجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتكريم الإنجازات الوطنية التي تعكس مسيرة زايد خلال حفل تكريم وطني، بما يعكس النهج الذي تبنته الإمارات منذ تأسيسها في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية في المجالات كافة، ودعا سموه الجمهور إلى ترشيح الإنجازات، وقال: «سنفتح لشعبنا باب التصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يرون أنها أثرت في مسيرة دولتهم، مشاريع يرونها امتداداً لمسيرة زايد ووصايا زايد، ورؤية زايد لمستقبل دولتنا، رشحوا المشاريع على وسم #أوائل_الإمارات لنكرم فرق العمل ونخلد جهودهم في صفحات تاريخنا».

وتداول متابعي وسائل التواصل الاجتماعي الوسم #أوائل_الإمارات أكثر من 1.5 مليون مرة، ما جعله يتصدر قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في الدولة، فيما عبّرت الفرق القائمة على الإنجازات التي ذكرها سموه في تغريدته عن فخرها واعتزازها، باعتبارها نماذج وطنية مشرفة لإنجازات يفخر بها زايد.

وشارك الجمهور بترشيح إنجازات مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، وجامعة الإمارات، ومصدر، وطيران الإمارات، ومترو دبي، ومصنع جلفار للأدوية، وغيرها. وتستمر حملة أوائل الإمارات في تسلّم الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني www.uaepioneers.gov.ae، حتى تاريخ 18 نوفمبر الجاري.