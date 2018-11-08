3800 منتسب للخدمة الوطنية يستفيدون من «توطين 360»

المصدر: العين - البيان

استفاد أكثر من 3800 مواطن من منتسبي الخدمة الوطنية من فعاليات «منتدى توطين 360» الذي اختتم فعالياته أمس في مركز المؤتمرات في مدينة العين برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية وبتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والارشاد المهني» الذي تطبقه الوزارة ضمن حزمة سياسات وبرامج منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

6 محطات

وقالت فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة: «إن المنتدى تضمن 6 محطات رئيسية استهدفت توعية المشاركين بامتيازات العمل في القطاع الخاص وتحفيزهم واكتشاف قدراتهم وتزويدهم بالأدوات المطلوبة لتحديد تخصصاتهم ومسارهم ومستقبلهم المهني».

وقالت: إن المشاركين شاركوا على مدار يومين في محطة التدريب التي تضمنت 40 ورشة تدريبية مكنتهم من اكتساب مهارات سوق العمل وربطها بالممارسات الحياتية والمهنية، إلى جانب مساعدتهم في تعلم خبرات التوظيف الذاتي وتعزيز مهاراتهم الريادية وإكسابهم الصفات الإيجابية والمهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص.

وأوضحت أن محطة التوعية عرضت قصص نجاح 13 مواطنا ومواطنة في القطاع الخاص، أكدوا أهمية العمل في القطاع الخاص والامتيازات التي يقدمها، إلى جانب استعراض انجازاتهم الشخصية. وتعرف المواطنون من منتسبي الخدمة الوطنية من خلال محطة المستقبل على مستقبل المهن والوظائف والمهارات والمسارات الوظيفية المرتبطة بها.