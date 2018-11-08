افتتاح معرض «الإمارات في عين زايد» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين، وكبار الضباط، وعدد من منتسبي الشرطة؛ معرض «الإمارات في عين زايد» الذي تنظمه اللجنة العليا لمبادرات عام زايد بوزارة الداخلية، احتفاءً بعام زايد 2018، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، وذلك في مركز «المنار» التجاري.

حيث أجرى قائد عام شرطة رأس الخيمة، جولة ميدانية استطلاعية داخل معرض «الإمارات في عين زايد»، مطلعاً على عرض مصوّر ومسجل باستخدام أحدث التقنيات والوسائط المتعددة المتقدمة، بهدف تخليد وترسيخ أقوال وحكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فضلاً عن تجسيد نهج باني نهضة الإمارات ومؤسسها من خلال تسليط الضوء على جوانب مهمة من حياته، وقيمه الراسخة في نفوس أبناء الإمارات.

وأشاد اللواء علي بن علوان بمبادرة معرض «الإمارات في عين زايد»، الذي يعد منصة ثقافية وطنية تضم مجموعة من الصور والوسائط المتعددة.